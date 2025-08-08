Голова "слуг народу" у Київраді Вітренко два місяці відмовляється зустрітися з ветеранами

Тепер ветерани збираються прийти до депутата разом з представниками ЗМІ

Ветерани війни, які працюють в "Муніципальній охороні" Києва, два місяці не можуть потрапити на прийом до депутата Київради Андрія Вітренка, керівника фракції "Слуга народу". Вітренко постійно знаходить причини, щоб уникати зустрічі. Про це повідомляється на сторінці "Мунохорони" у Facebook.

"Пан Вітренко періодично закидає в інформаційний простір пости та публікації про "Муніципальну охорону" міста Києва, які носять відверто дискредитаційний характер. Після чергової такої публікації ми вирішили з’ясувати, чим йому не догодила наша організація, яка, на наше переконання, виконує важливу функцію і в якій працюють переважно ветерани війни та люди, які отримали поранення, захищаючи Україну. Ми почали шукати можливість зустрітися з паном Вітренком два місяці тому. Нарешті нам все ж таки пощастило записатися на прийом. На сьогодні. Але коли ми прийшли до його приймальні, виявилося, що прийому… знов не буде. Пан Вітренко сховався", — повідомляють в "Муніципальній охороні".

Ветерани розповідають, що протягом двох місяців вони телефонували до депутатської приймальні Вітренка в години прийому, але телефон або не відповідав, або пан Вітренко "був дуже зайнятий". Адже він і заступник міністра, і керівник фракції "Слуга народу" у Київраді, і голова бюджетної комісії.

"Постійні наради, відмови, відтермінування. Нам обіцяли перетелефонувати і "забували". І так два місяці поспіль. Завжди знаходилася причина, аби не зустрічатися з тими, хто щодня стоїть на варті безпеки міста. При цьому пан депутат без проблем знаходив можливість поспілкуватися із журналістами і в черговий раз облити брудом працівників "Мунохорони", — обурюються вони.

Наразі їм пообіцяли зустріч у вівторок. Але тепер ветерани збираються прийти до Вітренка разом із представниками ЗМІ.

"Дуже хочеться сподіватися, що депутат набереться нарешті сміливості і виконає свій депутатський обов’язок. Розуміємо: дивитися в очі людям, яких поливав брудом, набагато складніше, ніж в комфортних умовах на камеру "своїм" журналістам дискредитувати весь колектив і його репутацію пустослівними заявами. Пане Вітренко, досить тікати від громади, якій ви як "слуга" повинні були б служити, а не поливати брудом. Не бійтеся подивитися киянам в очі", — закликають ветерани.