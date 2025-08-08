Глава "слуг народа" в Киевсовете Витренко два месяца отказывается встретиться с ветеранами

Теперь ветераны собираются прийти к депутату вместе с представителями СМИ

Ветераны войны, которые работают в "Муниципальной охране" Киева, два месяца не могут попасть на прием к депутату Киевсовета Андрею Витренко, руководителю фракции "Слуга народа". Витренко постоянно находит причины, чтобы избежать встречи. Об этом сообщается на странице "Мунохраны" в Facebook.

"Господин Витренко периодически забрасывает в информационное пространство посты и публикации о "Муниципальной охране" города Киева, которые носят откровенно дискредитационный характер. После очередной такой публикации мы решили выяснить, чем ему не угодила наша организация, которая, по нашему убеждению, выполняет важную функцию и в которой работают преимущественно ветераны войны и люди, которые получили ранения, защищая Украину. Мы начали искать возможность встретиться с господином Витренко два месяца назад. Наконец нам все-таки удалось записаться на прием. На сегодня. Но когда мы пришли в его приемную, оказалось, что приема… снова не будет. Господин Витренко спрятался", — сообщают в "Муниципальной охране".

Ветераны рассказывают, что в течение двух месяцев они звонили в депутатскую приемную Витренко в часы приема, но телефон либо не отвечал, либо Витренко "был очень занят". Он ведь и замминистра, и руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете, и глава бюджетной комиссии.

"Постоянные совещания, отказы, отсрочки. Нам обещали перезвонить и "забывали". И так два месяца подряд. Всегда находилась причина, чтобы не встречаться с теми, кто каждый день стоит на страже безопасности города. При этом господин депутат без проблем находил возможность пообщаться с журналистами и в очередной раз облить грязью работников "Муноохраны", – возмущаются они.

Теперь им пообещали встречу во вторник. Но на этот раз ветераны собираются прийти к Витренко вместе с представителями СМИ.

"Очень хочется надеяться, что депутат наберется наконец смелости и выполнит свой депутатский долг. Понимаем: смотреть в глаза людям, которых поливал грязью, намного сложнее, чем в комфортных условиях на камеру "своим" журналистам дискредитировать весь коллектив и его репутацию пустословными заявлениями. Господин Витренко, хватит убегать от громады, которой вы как "слуга" должны были бы служить, а не поливать грязью. Не бойтесь посмотреть киевлянам в глаза", – призывают ветераны.