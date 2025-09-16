НАБУ допомогло ворогу вбити тисячі наших воїнів, три роки знищуючи стратегічне підприємство, – експерт про скандал з "Арчер"

НАБУ влаштувало диверсію проти країни – майже три роки намагалося знищити українського виробника тепловізорів, через що тисячі українських військових втратили життя та здоровʼя, а ворог просунувся на фронті. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

"НАБУ три роки блокувало та намагалось знищити важливе військове підприємство. Бюро вже відкрито працює проти України. Три роки тому НАБУ прийшло до компанії Archer. Це український виробник прицілів і обладнання нічного бачення (тепловізорів), один з найкращих у світі. Як відомо, ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer. Так ось, майже три роки Бюро блокувало постачання прицілів та тепловізорів у війська. Через дії НАБУ тисячі українських військових втратили здоров’я та життя, а Росія просунулася вглиб фронту", – зазначив він.

Експерт нагадав, що на початку великої війни НАБУ почало безпрецедентну кампанію зі знищення українського виробника Archer.

Допис власника компанії Archer Олександра Яременка

"Справу очолила детективка Валерія Смоліна. НАБУшники вилучили креслення та схеми продукції компанії, арештували її рахунки в різних країнах, блокували виробничу діяльність, кошмарили сім’ї співробітників, обшуками перевертали житло та офіси. Правоохоронні органи та спецслужби інших країн, в яких працює компанія, провели ретельні перевірки і визнали її дії абсолютно законними. Але НАБУ продовжило робити все, щоб український виробник не міг повноцінно працювати і був у підсумку знищений", – наголосив він.

Він впевнений, що лише широкий розголос та суспільний резонанс змусив НАБУ відступити та визнати, що у нього немає доказів проти компанії.

"У НАБУ свій кишеньковий прокурор, свій кишеньковий суд, своя кишенькова грантова та медійна армія "активістів". Тому свавілля "антикорупціонерів" могло продовжуватися й далі. Детективка Валерія Смоліна не понесла жодної відповідальності, не кажучи вже про керівництво Бюро. Але вона – не єдина зацікавлена в знищені "Арчера" особа. Імена інших причетних шкідників – в тому числі прокурорів САП та суддів ВАКС, теж дуже скоро будуть відомі", – наголосив Постернак.

Він перерахував наслідки злочинної діяльності Бюро:

НАБУшники, знищуючи стратегічне підприємство, так чи інакше допомогли ворогу вбити тисячі наших воїнів;

детективи НАБУ, свідомо чи ні, але влаштували диверсію проти України та спрацювали на користь ворогу;

жоден НАБУшник не поніс відповідальності;

НАБУ послаблює Україну на фронті;

дії Бюро – злочин проти України та підрив її обороноздатності.

Як повідомлялося вчора, НАБУ закрило кримінальне провадження щодо українського виробника тепловізійної техніки Archer. В Бюро зазначили, що за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб МО і компанії Archer складу кримінального правопорушення. Власник компанії заявив, що злочинні дії НАБУ – це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника.