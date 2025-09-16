Укр

НАБУ помогло врагу убить тысячи наших воинов, три года уничтожая стратегическое предприятие, – эксперт о скандале с "Арчер"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Archer - украинский производитель прицелов и тепловизоров Новость обновлена 16 сентября 2025, 15:09
Archer - украинский производитель прицелов и тепловизоров

НАБУ устроило диверсию против страны – почти три года пыталось уничтожить украинского производителя тепловизоров, из-за чего тысячи украинских военных потеряли жизнь и здоровье, а враг продвинулся на фронте. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"НАБУ три года блокировало и пыталось уничтожить важное военное предприятие. Бюро уже открыто работает против Украины. Три года назад НАБУ пришло в компанию Archer. Это украинский производитель прицелов и оборудования ночного видения (тепловизоров), один из лучших в мире. Как известно, ВСУ воюют, в частности, благодаря оптике Archer. Так вот, почти три года Бюро блокировало поставки прицелов и тепловизоров в войска. Из-за действий НАБУ тысячи украинских военных потеряли здоровье и жизнь, а Россия продвинулась вглубь фронта", — отметил он.

Эксперт напомнил, что в начале войны НАБУ начало беспрецедентную кампанию по уничтожению украинского производителя Archer.

Пост владельца компании Archer Александра Яременко
Пост владельца компании Archer Александра Яременко

Дело возглавила детектив Валерия Смолина. НАБУшники изъяли чертежи и схемы продукции компании, арестовали ее счета в разных странах, блокировали производственную деятельность, кошмарили семьи сотрудников, обысками переворачивали жилье и офисы. Правоохранительные органы и спецслужбы других стран, в которых работает компания, провели тщательные проверки и сочли ее действия абсолютно законными. Но НАБУ продолжило делать все, чтобы украинский производитель не мог полноценно работать и был в итоге уничтожен", – подчеркнул он.

производство
производство

Он уверен, что только широкая огласка и общественный резонанс заставил НАБУ отступить и признать, что у него нет доказательств против компании.

"У НАБУ свой карманный прокурор, свой карманный суд, своя карманная грантовая и медийная армия "активистов". Поэтому произвол "антикоррупционеров" мог продолжаться и дальше. Детектив Валерия Смолина не понесла никакой ответственности, не говоря уже о руководстве Бюро. Но она – не единственная заинтересованная в уничтожении "Арчера" личность. Имена причастных вредителей – в том числе прокуроров САП и судей ВАКС, тоже очень скоро будут известны", – подчеркнул Постернак.

Он перечислил последствия преступной деятельности Бюро:

  • НАБУшники, уничтожая стратегическое предприятие, так или иначе помогли врагу убить тысячи наших воинов;
  • детективы НАБУ, сознательно или нет, но устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага;
  • ни один НАБУшник не понес ответственности;
  • НАБУ ослабляет Украину на фронте;
  • действия Бюро – преступление против Украины и подрыв ее обороноспособности.

Как сообщалось вчера, НАБУ закрыло уголовное производство в отношении украинского производителя тепловизионной техники Archer. В Бюро отметили, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях должностных лиц МО и компании Archer состава уголовного преступления. Владелец компании заявил, что преступные действия НАБУ – это зачистка украинского рынка ведущего украинского производителя.

Теги:
#САП #НАБУ #Archer