В АТБ цінопад на популярні продукти: що сьогодні можна купити з великою знижкою

Економія за набір продуктів виходить серйозна

Українські супермаркети часто балують своїх покупців великими знижками, які можуть перевищувати 50 відсотків. Різні акції регулярно влаштовує, зокрема, мережу АТБ.

" Телеграф " розповідає про 10 товарів у мережі АТБ, які 19 січня можна придбати за вигідною знижкою.

Кава розчинна "Jacobs" (200г.) — 279 гривень замість 487 (знижка 42%)

Форель слабосолона (180г.) — 186 гривень замість 249 (знижка 25%)

Морозиво "Рудь" у брикеті (90 р.) — 17 гривень замість 32 (знижка 46%)

Пельмені "Левада" яловичина/свинина (600г.) — 56 гривень замість 103 (знижка 45%)

Олія "Ферма" селянська (180г.) — 87 гривень замість 125 (знижка 30%)

Зубна паста "Colgate" (100мл.) — 61 гривня замість 100 (знижка 38%)

Рулет зі свинини (кілограм) – 289 гривень замість 427 (знижка 32%)

Плитка шоколаду "Millenium" (90г.) — 44 гривні замість 74 (знижка 40%)

Ікра скандинавської риби з лососем "Водний світ" (180г.) — 47 гривень замість 77 (знижка 38%)

Бісквітне тістечко "Milka" — 104 гривні замість 161 (знижка 35%)

Знижки в АТБ. Фото — скріншот

Чому товари продають із знижкою?

Як пише novyny.live, деякі споживачі можуть помилково вважати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Проте продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

