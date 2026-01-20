Найстаріший поїзд України поставлять на рейки: йому майже 90 років (фото)

У складі поїзда також буде раритетний вагон-цистерна

В кінці січня стартує перший у 2026 році ретро-тур найдовшою Гайворонською вузькоколійкою у Європі. Тягнути потяг буде найстаріший діючий паровоз в Україні, якому 88 років.

У складі поїзда 24 січня будуть пасажирські вагони Pafawag кінця 1950-х років, вагони типу ПВ-40 1982 року та раритетний вагон-цистерна 1966 року. Під час поїздки пасажирів очікують культурна програма, смаколики Поділля та благодійні ярмарки на станціях Гайворон і Бершадь на підтримку ЗСУ, про це написали в "Укрзалізниці" на Facebook.

Ретро-поїзд здійснить поїздку за маршрутами: Гайворон — Хащувате, Гайворон — Бершадь і зворотно. Загальна протяжність становить близько 70 км.

Середня ціна квитка на ретро-поїзд в один бік становить 115 гривень для дорослих та 85 гривень для дітей до 14 років. Квитки на трансфер можна купити на офіційних ресурсах та касах Укрзалізниці.

Для зручної поїздки організовані безпересадкові вагони з Києва та Львова до Гайворону. Відправлення з Києва заплановане на вечір 23 січня, зі Львова — вдень, а назад з Гайворону — вночі 24 січня.

