Пасажирів вигнали на холод. Чому три поїзди УЗ екстрено зупинили (відео)

Два з цих рейсів міжнародного сполучення

Низку поїздів регіонального та міжнародного сполучення в Україні екстрено зупинили. Адже до "Укрзалізниці" надійшли повідомлення про замінування.

Що треба знати:

Повідомляється про нібито мінування поїздів "Київ-Ужгород", "Київ-Будапешт" та "Перемишль-Київ"

В одному з вагонів вже начебто знайшли підозрілий пакунок

Один з поїздів зупинили закордоном

Як зазначає співзасновниця громадської ініціативи "Голка" Маргарита Ситник, передає "5 канал", поїзд "Перемишль-Київ" зупинили в Польщі на кілька годин. На місце вже виїхав український консул у Жешуві.

Наразі цей потяг перевіряють польські спецслужби. Ситник, посилаючись на слова посла України в Польщі Василя Боднара, повідомила, що в одному з вагонів нібито знайшли підозрілий пакунок.

Окрім того, місцеві канали повідомляють про ймовірне замінування поїздів "Київ-Ужгород", "Київ-Будапешт". Їх також зупинили, а людей вивели з вагонів. Точної інформації про відновлення руху цих рейсів ще немає. Відповідні служби перевіряють вагони.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли про ймовірне замінування поїзда Інтерсіті+ "Запоріжжя-Дніпро". Тоді людей теж вивели з вагонів, щоправда, за словами очевидців, провідники не надали ніякої інформації про причину зупинки поїзда.

