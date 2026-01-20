Самый старый поезд Украины поставят на рельсы: ему почти 90 лет (фото)

В составе поезда также будет раритетный вагон-цистерна

В конце января стартует первый в 2026 году ретро-тур по самой длинной Гайворонской узкоколейке в Европе. Тянуть поезд будет старейший действующий паровоз в Украине, которому 88 лет.

В составе поезда 24 января будут пассажирские вагоны Pafawag конца 1950-х годов, вагоны типа ПВ-40 1982 года и раритетный вагон-цистерна 1966 года. Во время поездки пассажиров ждут культурная программа, вкусности Подолья и благотворительные ярмарки на станциях Гайворон и Бершадь в поддержку ВСУ, об этом написали в "Укрзалізниці" на Facebook.

Где будет курсировать поезд 24 января. Фото: "Укрзалізниця"

В составе поезда будет еще раритетный вагон-цистерна. Фото: "Укрзалізниця"

Ретро-поезд совершит поездку по маршрутам: Гайворон — Хащувате, Гайворон — Бершадь и обратно. Общая протяженность составляет около 70 км.

Средняя цена билета на ретро-поезд в одну сторону составляет 115 гривен для взрослых и 85 гривен для детей до 14 лет. Билеты на трансфер можно купить на официальных ресурсах и кассах "Укрзализниці".

Взрослым билет на ретро-тур обойдется в 115 гривен. Фото: "Укрзалізниця"

Для удобной поездки организованы беспересадочные вагоны из Киева и Львова в Гайворон. Отправление из Киева запланировано на вечер 23 января, из Львова — днем, а обратно из Гайворона — ночью 24 января.

