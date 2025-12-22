У Росії футболіст ледь не осліп через святкування гола (відео)

Незвичайна травма сталася у російському футзалі

У понеділок, 22 грудня, у російському футзалі стався кричущий інцидент. Піротехніки ледь не осліпили гравця ФК "Ухта" Дмитра Хусаїнова.

Що потрібно знати

Ухта обіграла "Нову генерацію" — 6:5

Під час матчу постраждав футзаліст "Ухти" Хусаїнов

Футболіст отримав травму через дії піротехніків

Момент потрапив у пряму трансляцію матчу та завірусився у мережі. Про це повідомляє Sport Baza.

Інцидент стався під час матчу Кубка ліги "Ухта" — "Нова генерація" (Сиктивкар) — 6:5. Після однієї з атак гості забили гол, після чого спеціалісти запустили піротехнічний пристрій "холодний феєрверк". Частина іскор потрапила прямо в обличчя Хусаїнову, який за інерцією опинився за межами поля. Гравець зумів продовжити матч, а організатори змагань вибачилися перед ними.

Організатори Кубка ліги вибачаються за несвоєчасний запуск холодного феєрверка під час взяття воріт "Ухти", що могло завдати шкоди здоров’ю Дмитра Хусаїнова. Суперліга в особі виконавчого директора Івана Шабанова принесла "Ухті" свої особисті вибачення, вони були прийняті. Суперліга Росії

Раніше Артем Юран, син відомого російського ексфутболіста, а нині тренера Сергія Юрана, прийняв спортивне громадянство Португалії. Примітно, що батько гравця є затятим прихильником повномасштабного вторгнення РФ в Україну, хоча народився в Луганську та грав за українські футбольні клуби.