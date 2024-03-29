"Українців женуть на фронт": "Російський танк", який грав у "Динамо", розраховує на хлібосольний прийом в Україні

Колишній форвард став посміховиськом у мережі

Радянський та російський ексфутболіст, тренер Парі Нижній Новгород Сергій Юран, який народився у Луганську (Україна), розповів, що мріє про мир між слов’янами. При цьому він активно підтримує РФ.

Відповідний коментар Юрана наводить sport24.ru. Сергій, якому в Португалії вигадали прізвисько "Російський танк", розповів про "хлібосольний" народ України, а також додав про "нациків".

– Яка у вас мрія?

– Мрія в мене одна – щоб слов’яни знову жили у світі, як раніше.

Українці, не рахуючи цих нациків, дуже хлібосольний народ. Мені важко бачити, як нормальних хлопців звідти женуть на фронт. Хочеться, щоб це скоріше скінчилося, – сказав Юран.

У мережі розкритикували Сергія, якому привиділися "нацики" в Україні. Юрану нагадали, що за РФ воює так звана диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич", учасники якої є відкритими неонацистами.

Раніше повідомлялося, що в умовах міжнародної ізоляції збірна Росії з футболу, схоже, знайшла гідного суперника. Опонентами команди РФ можуть стати будівельники.