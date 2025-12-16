Названі найкращі у футболі за підсумками року: хто виграв премію The Best FIFA
ФІФА в 10-й раз назвала найкращих футболістів та тренерів, а також вручила спеціальні нагороди
У вівторок, 16 грудня, у Досі (Катар) відбулася урочиста церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards-2025. На заході Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала найкращого футболіста світу року.
Що потрібно знати
Декілька номінацій було оголошено до церемонії, а частина на самому гала-вечорі у Fairmont Katara Hal. Про це повідомляє "Телеграф".
Результати The Best FIFA Football Awards-2025
Найкращим футболістом світу визнано французького вінгера ПСЖ Усмана Дембеле.
Нагорода FIFA Fair Play дісталася лікарю команди "Ян Регенсбург" Андреасу Харласс-Нойкінгу. Його рішучі та самовіддані дії врятували життя вболівальнику перед матчем Другої Бундесліги.
FIFA Fan Award дісталася вболівальникам іракської команди "Захо", які в одному із матчів жбурнули на поле тисячі м’яких іграшок. Вони були зібрані з поля перед початком гри й передані дітям, які страждають від хвороб.
Найкращими голкіперами року стали італієць Джанлуїджі Доннарумма та англійка Ханна Гемптон.
Найкращі голи року у чоловіків забив аргентинець Сантьяго Монтіель, а у жінок — Лізбет Овальє з Мексики.
Саріна Вігман з Нідерландів визнана найкращою тренеркою жіночої команди (збірна Англії).
Жіноча команда року за версією FIFA:
Найкращим тренером року визнано іспанця Луїса Енріке з ПСЖ.
Чоловіча команда року за версією ФІФА:
Найкращою футболісткою світу стала іспанка Айтана Бонматі із "Барселони".
Нагадаємо, Дембеле виграв "Золотий м’яч-2025". Ця нагорода вручається найкращому футболісту планети за версією французького видання France Football. Нагорода видається за сезон. За номінантів голосують представники ЗМІ, капітани та головні тренери національних команд.