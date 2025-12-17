Футболіст збірної України із сім’єю ледь не загинув у масштабній ДТП із фурами (відео)

Дружина та дочка гравця були госпіталізовані

Лівий захисник "Металіста 1925" Василь Кравець разом із сім’єю потрапив у ДТП на Рівненщині. Дивом усі залишилися живими.

Про це написав сам футболіст у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Крім того, гравець опублікував відео аварії свого легковика за участю трьох вантажних авто.

Я дякую Богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі. Василь Кравець

Дружина Василя Ярина також прокоментувала ДТП, зазначивши, що від їхньої машини нічого не залишилося.

Це ми… І ми дивом Божим залишилися живими… Нас затиснуло між фурами… Від машини нічого не залишилося! Це справжнє диво боже, я не розумію, як ми залишилися живими. Ярина Кравець

Василь Кравець із сім’єю

Зазначимо, за інформацією ДСНС, ДТП сталося 16 грудня о 18:08 на автодорозі М-06 "Київ — Чоп" поблизу села Тараканів (Дубенський район). Внаслідок зіткнення в легковому автомобілі було затиснуто двох пасажирів. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували Ярину та її дочку. Усіх постраждалих було госпіталізовано до Дубенської міської лікарні. Водії вантажних автомобілів не постраждали.

Тараканів на карті України

Наслідки ДТП за участю Василя Кравця

Нагадаємо, 28-річний Василь Кравець грав за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку і навіть викликався до національної команди восени 2018 року. Проте дебют у збірній України так і не відбувся.

