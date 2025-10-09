Топ-тенісистка збільшила груди: фото до та після операції

Професійна спортсменка зважилася на незвичайну операцію

Французька тенісистка Осеан Доден зникла з радарів приблизно на рік, а коли повернулася, то вразила весь тенісний світ. 28-річна спортсменка зробила операцію зі збільшення грудей.

Що потрібно знати

Осеан Доден не виступала з грудня 2024 року

Під час паузи у кар’єрі тенісистка збільшила груди

Спортсменка не скаржиться на "оновлення"

Доден вже встигла зіграти кілька матчів. Дівчина в інтерв’ю rmcsport зізналася, що новий образ їй не заважає працювати.

Я дуже рада, що зробила це, анітрохи не шкодую, і мене це не турбує. Усі казали мені: Ти не зможеш грати. Наче я собі встановила кавуни (сміється). Вони не малі, але мені це не заважає, коли я граю. Є спеціальні бюстгальтери. Осеан Доден

Як виглядала Доден до операції:

Додамо, що випадок Доден – перший у професійному тенісі. Раніше спортсменки хірургічно лише зменшували груди. Наприклад, це зробила відома румунська тенісистка Сімона Халеп.

Зазначимо, Осеан не відзначалася успіхами на Турнірах Великого Шлему, де найвищим її досягненням є 4-й раунд на Australian Open-2024. Вона лише раз перемагала на турнірі рівня WTA, а її найкращим результатом у кар’єрі було 46-те місце у рейтингу WTA.

