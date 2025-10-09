Топ-тенісистка збільшила груди: фото до та після операції
-
-
Професійна спортсменка зважилася на незвичайну операцію
Французька тенісистка Осеан Доден зникла з радарів приблизно на рік, а коли повернулася, то вразила весь тенісний світ. 28-річна спортсменка зробила операцію зі збільшення грудей.
Що потрібно знати
- Осеан Доден не виступала з грудня 2024 року
- Під час паузи у кар’єрі тенісистка збільшила груди
- Спортсменка не скаржиться на "оновлення"
Доден вже встигла зіграти кілька матчів. Дівчина в інтерв’ю rmcsport зізналася, що новий образ їй не заважає працювати.
Я дуже рада, що зробила це, анітрохи не шкодую, і мене це не турбує. Усі казали мені: Ти не зможеш грати. Наче я собі встановила кавуни (сміється). Вони не малі, але мені це не заважає, коли я граю. Є спеціальні бюстгальтери.
Як виглядала Доден до операції:
Додамо, що випадок Доден – перший у професійному тенісі. Раніше спортсменки хірургічно лише зменшували груди. Наприклад, це зробила відома румунська тенісистка Сімона Халеп.
Зазначимо, Осеан не відзначалася успіхами на Турнірах Великого Шлему, де найвищим її досягненням є 4-й раунд на Australian Open-2024. Вона лише раз перемагала на турнірі рівня WTA, а її найкращим результатом у кар’єрі було 46-те місце у рейтингу WTA.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідав вирішальний матч Відкритого чемпіонату США-2025 з тенісу, спровокувавши скандал. До речі, українки невдало виступили на турнірі.