Трамп спровокував скандал на фіналі US Open (відео)

Президент США вирішив відвідати вирішальний матч Відкритого чемпіонату США-2025 з тенісу

У неділю, 7 вересня, у Нью-Йорку (США) відбувся фінал останнього у сезоні Турніру Великого Шлему – US Open-2025. До речі, представники України вилетіли на ранніх стадіях.

У вирішальній грі хардового мейджора зустрілися перша та друга ракетки світу — італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас відповідно. Гру відвідав президент США Дональд Трамп.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) на користь Алькараса. Іспанець виграв свій шостий титул Grand Slam (2-й у Нью-Йорку). Крім того, Карлос стане першою ракеткою світу.

Зазначимо, Трамп потрапив у немилість уболівальників ще до матчу. Річ у тім, що в ЗМІ просочилася інформація, що офіційним трансляторам у США рекомендували не показувати будь-які прояви негативної реакції публіки на голову Білого дому. У результаті, під час виконання гімну США, коли на екрані з’явився Трамп, частина вболівальників освистала його, інші зустріли президента оплесками.

Крім того, поява Трампа затримала проведення матчу. Пресслужба US Open повідомила, що початок фіналу було зміщено на 30 хвилин "у зв’язку з вжитими заходами безпеки". Через це на стадіоні утворилася величезна черга, а Трампа розкритикували.

Зазначимо, у жіночому турнірі перемогу відсвяткувала "нейтральна" представниця Білорусі Аріна Соболенко, яка у фіналі здолала Аманду Анісімову (США).

Нагадаємо, на US Open-2025 раніше стався скандал. На відео потрапив момент, як дорослий чоловік відбирає подаровану тенісистом кепку у дитини. Цей випадок завірусився в мережі та зробив чоловіка "ворогом Інтернету".