"Сволота": слова друга України викликали переполох у Росії
Шведський біатлоніст став кісткою у горлі для РФ
Відомий шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон знову висловився проти повернення Росії у міжнародний спорт. Це викликало справжню істерику у росіян.
Що потрібно знати
- Росію допустили на міжнародні змагання у лижному спорті
- Самуельссон активно виступив проти РФ у біатлоні
- У Росії вимагають покарати шведа, а також ображають його
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав Самуельссона "сволотою". Про це повідомляє vseprosport.ru.
А коли шведи на Росію нападали, цьому Самуельссону не дивно і не соромно було, сволоті такій? Ми на Швецію не нападали, їх утопили потім у Чудському озері, тож нехай не вякає Самуельссон на велику Росію. Знайшовся тут.
Депутат Державної думи, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова здивувалася словами Самуельссона.
Дивно чути такі слова від шведів. Загалом у біатлоні росіяни ще не допущені. Таке відчуття, що шведські біатлоністи просто не знають, що відбувається у світі. Яка велика кількість росіян на Олімпіаді? Два фігуристи? Чи два лижники, які ще навіть не відібралися на Ігри? Шведи, видно, не вміють рахувати.
Або вони почули рекомендацію МОК про допуск російських юніорів та вирішили, що по 20 осіб у кожному виді спорту приїдуть на Олімпіаду під прапором та гімном. Де які росіяни зі зброєю на змаганнях? Судячи із заяв шведів, вони дуже погано поінформовані про те, що відбувається у світі. Самі собі щось вигадали, через що їх накрила хвиля обурення. Виглядають вони дуже смішно.
Дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв вважає, що Самуельссона необхідно покарати.
З Самуельссоном давно все зрозуміло, він неадекватний. Ще коли не було офіційного усунення, він казав, що росіян треба усунути. Це не його справа взагалі. Спортсмен, доки він є спортсменом, не має права висловлюватись на політичні теми. Основний девіз олімпізму – спорт поза політикою, відповідно і самі спортсмени мають бути поза політикою.
Я вважаю, що таких спортсменів як Самуельссон, які роблять політичні заяви, треба карати, дискваліфікувати на якийсь термін. Ось коли закінчить спортивну кар’єру, нехай каже скільки завгодно. А поки ти спортсмен, таких речей не має бути. У майбутньому президент МОК Кірсті Ковентрі, гадаю, має позначити цю позицію.
Нагадаємо, Самуельссон в інтерв’ю SVT виступив категорично проти повернення росіян у світовий біатлон.
Було б дивним бачити тут росіян зі зброєю. Сумно, що це вирішується юридично, де правила трактуються по-різному. Але я довіряю регламенту IBU і не думаю, що ми опинимося в тій самій ситуації, що й інші види спорту. Правила у всіх різні: у FIS свої, в IBU свої. Для мене зрозуміло, що росіян тут не повинно бути.
Зазначимо, Самуельссон – справжній друг України. Швед підтримав нашу країну після повномасштабного вторгнення РФ, а також закликав світ не допускати росіян до міжнародних змагань. Через його слова у РФ закликали вдарити по Швеції "Орєшніком".
Нагадаємо, Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн. РФ хоче провернути подібне і з Міжнародним союзом біатлоністів (IBU).