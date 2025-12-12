"Сволота": слова друга України викликали переполох у Росії

Дивно чути такі слова від шведів. Загалом у біатлоні росіяни ще не допущені. Таке відчуття, що шведські біатлоністи просто не знають, що відбувається у світі. Яка велика кількість росіян на Олімпіаді? Два фігуристи? Чи два лижники, які ще навіть не відібралися на Ігри? Шведи, видно, не вміють рахувати.

Або вони почули рекомендацію МОК про допуск російських юніорів та вирішили, що по 20 осіб у кожному виді спорту приїдуть на Олімпіаду під прапором та гімном. Де які росіяни зі зброєю на змаганнях? Судячи із заяв шведів, вони дуже погано поінформовані про те, що відбувається у світі. Самі собі щось вигадали, через що їх накрила хвиля обурення. Виглядають вони дуже смішно.