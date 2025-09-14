Кроуфорд побив Канело у бою сторіччя (відео)

Американець переміг мексиканця у чемпіонському бою

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся грандіозний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу билися мексиканець Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 KO) та американець Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО).

12-раундова "дуель" завершилася перемогою Кроуфорда. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перевагу американцеві. Підсумковий рахунок — 116-112, 115-113 двічі. Теренс віддав супернику центр рингу, а завдяки феноменальній швидкості перебоксував лінійного чемпіона. Канело діяв прямолінійно, покладаючись на грубу силу. З таким майстровитим опонентом цього для перемоги не вистачило.

Таким чином, Кроуфорд виграв усі основні пояси у другій середній вазі (до 76,203 кг), а також пояс The Ring. Теренс став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Зазначимо, у ранньому андеркарді шоу Канело — Кроуфорд виступив відомий український боксер Сергій Богачук. 30-річний українець програв рейтинговий 10-раундовий поєдинок американцю Брендону Адамсу. Ознайомитись з усіма результатами вечора боксу у Лас-Вегасі можна у нас на сайті.