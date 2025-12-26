"Монстр" змістить Усика: прогноз на головний бій грудня

Аналітики не сумніваються у легкій перемозі японця

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір профі-боксу під назвою "The Ring V: Ніч самураїв". У головному бою на ринг вийдуть абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) з Японії та претендент Давід Пікассо (32-0-1, 17 КО) з Мексики.

Що потрібно знати

Іноуе та Пікассо проведуть чемпіонський бій

Наоя на прізвисько "Монстр" — беззаперечний фаворит поєдинку

Японець і Усик ведуть заочну боротьбу за титул найкращого боксера світу незалежно від ваги

На думку букмекерів, інтриги у цьому протистоянні немає. Про це повідомляє favbet.

На успіх Іноуе фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,01. Водночас тріумф Пікассо менш ймовірний — коефіцієнт 12,00. Таким чином, шанси японця на перемогу оцінили у 99% проти 8% за мексиканця при маржі букмекерів у 7%.

Зазначимо, авторитетний журнал про бокс The Ring напередодні оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від ваги. Очолив його українець Олександр Усик, Іноуе — другий. По суті, головна інтрига бою Іноуе — Пікассо полягає в тому, чи японець зможе обійти українця в рейтингу P4P. Зважаючи на котирування букмекерів, ймовірно, Наоя стане найкращим боксером світу у 2025 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Іноуе — Пікассо у прямому етері в Україні. Додамо, що поєдинок орієнтовно розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.