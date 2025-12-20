Пол отримав від Джошуа важливий урок ціною здоров’я: найкращі моменти бою (відео)

Поєдинок не можна назвати видовищним, але він точно показовий

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбулося велике шоу профі-боксу. У головному поєдинку вечора колишній дворазовий чемпіон світу в гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутував боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа зупинив Пола у шостому раунді

Ентоні завалив суперника на канвас багато разів, але зараховано було 4 нокдауни

AJ зламав щелепу американцю

8-раундовий поєдинок завершився достроковою перемогою британця. Про це повідомляє "Телеграф".

Пол з перших секунд віддав центр рингу британському гіганту і почав намотувати навколо нього кола, періодично атакуючи опонента. AJ, своєю чергою, був націлений на нокаут, щоправда, довгий час "намацати" суперника йому не вдавалося. Джейк також використовував відому тактику зближення з більш габаритним суперником з наступним клінчуванням. "Півень" швидко видихнувся і почав постійно завалюватись перед AJ. Це набридло судді, після чого британець 4 рази відправив американця у нокдаун. Останній виявився нокаутом.

Найкращі моменти бою Джошуа — Пол

Пол після поєдинку повідомив, що AJ зламав йому щелепу. Джошуа, своєю чергою, зазначив, що Полу не варто було перевіряти свої можливості зі "справжнім боксером". Джейк, напевно, запам’ятає цей урок на все життя.

На сайті "Телеграф" доступне відео всіх боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол. В одному з поєдинків Авіус Гріффін брутально нокаутував Джастіна Кардону. У мейнкарді глядачі також побачили нокаут. Легенда ММА "Павук" нокаутував "Обраного" брутальним аперкотом.