Джошуа — Пол: онлайн-трансляція вечора боксу

Найнезвичайніший бій року пройде в Маямі

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбудеться великий вечір професійного боксу. Очолить шоу супербій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). Американський блогер битиметься з британським ексчемпіоном світу, який набагато більший за нього.

Що потрібно знати

"Півень" та AJ очолять шоу в Маямі

Вечір боксу Джошуа — Пол покаже Netflix

Головний бій вечора відбудеться у ніч проти 20 грудня (час київський)

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Джошуа — Пол. Початок вечора боксу о 23:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Джошуа — Пол (оновлюється)

Пряма відеотрансляція раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол

Американський боксер-блогер Пол зійдеться на ринзі з колишнім 2-кратним чемпіоном світу в хевівейті Джошуа. Ентоні набагато більший за свого суперника, а тому поєдинок пройде за особливими правилами. По-перше, буде лише 8 раундів. По-друге, вага британця за контрактом обмежена 111,1 кг. До речі, AJ на зважуванні показав вагу 110,4 кг, а "Півень" – 98,25 кг.

Джошуа на голову вище Пола

Що на кону бою Джошуа — Пол

28-річний Джейк пішов ва-банк. Американцю нема чого втрачати, на відміну від британця. На кону бою престиж боксу та особиста репутація Ентоні. Крім того, такий поєдинок збере великий куш, який боксери розділять між собою. За інформацією salaryleaks, Пол заробить від 70 млн доларів, а AJ — мінімум 50 млн доларів. Додамо, що бій буде нечемпіонським і увійде до статистики боксерів у профі.

Де і коли дивитися бій Джошуа — Пол

У прямому етері по всьому світу вечір боксу Джошуа — Пол покаже стрімінговий сервіс Netflix. Шоу можна буде подивитися на Netflix за підписками: "Базова", "Стандартна" та "Преміум". Вартість перегляду від 4,99 євро/місяць (від 240 грн/місяць). Ранній андеркард стартує 19 грудня о 23:45 (час київський), основний кард розпочнеться 20 грудня 0 03:00 за київським часом. Вихід Джошуа та Пола на ринг очікується о 05:30 за київським часом.

Прогноз на бій Джошуа — Пол

На думку букмекерів, Ентоні є беззаперечним фаворитом поєдинку. На тріумф британця можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. Водночас успіх американця менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Додамо, що аналітики не вірять, що Джейк зможе стримати колишнього чемпіона. Фахівці вважають перемогу Ентоні нокаутом найімовірнішим результатом 8-раундового поєдинку — коефіцієнт 1,22.

Кард шоу Джошуа — Пол

Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO) – Джейк Пол (12–1, 7 KO)

Алісія Баумгарднер (16-1, 7 KO) — Лейла Бодоен (13-1, 2 КО) — бій за титули чемпіонки світу за версіями WBC, WBA, IBF і WBO у 2-й напівлегкій вазі (до 59 кг)

Чернека Джонсон (18–2, 8 KO) – Аманда Галле (12–0–1, 1 КО) – бій за титули чемпіонки світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у найлегшій вазі (до 53,5 кг)

Керолайн Дюбуа (11-0-1, 5 KO) — Камілла Панатта (8-2-1, 1 КО) — бій за титул чемпіонки світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг)

Йокаста Валле (33-3, 10 KO) — Ядіра Бустільос (11-1, 2 КО) — бій за титул чемпіонки світу за версією WBC у мінімальній вазі (до 47,8 кг)

Андерсон Сілва (3-2, 2 КО) — Тайрон Вудлі (0-2)

Авіус Гріффін (17-1, 16 KO) — Джастін Кардона (10-1, 5 КО)

Джамал Харві (1-0, 1 КО) — Кевін Сервантес (5-0, 5 КО)

Кено Марлі Машаду (дебют) — Діарра Девіс-молодший (2-1, 1 КО)

Кард шоу Джошуа — Пол

Останні бої

Джошуа повертається на ринг після поразки від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року.

Пол у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів здолав колишнього чемпіона світу в середній вазі Хуліо Сесара Чавеса-молодшого. Цей поєдинок відбувся у червні 2025 року.

Нагадаємо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Під час цього заходу в рамках шоу вже відбулися перші бої. Наступного дня Ентоні й Джейк зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції. Також боксери провели інтенсивну дуель поглядів після зважування.