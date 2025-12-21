Скандал у "Динамо" набирає обертів: клуб хотів приховати правду (відео)

Біло-сині, схоже, намагалися зам’яти ситуацію

Журналісти "ТаТоТаке" обговорили ситуацію, що виникла з головним тренером київського "Динамо" Ігорем Костюком. Наставник Біло-синіх потрапив у сексистський скандал через відповідь на запитання кореспондентки.

Що потрібно знати

"Динамо" обіграло "Ноа" у Польщі (2:0)

На післяматчевій прес-конференції Костюк неоднозначно відповів на запитання журналістки

Пресслужба "Динамо" не включила цитату головного тренера у стенограму

При цьому пресслужба "Динамо" видалила зі стенограми пресконференції Костюка питання журналістки "Футбол 24" Ольги Любушкіної та відповідь головного тренера Біло-Синіх. Блогер Михайло Смоловий із команди "ТаТоТаке" розкритикував клуб за бездіяльність після "кейсу Бленуце".

Я казав тобі і не раз у цій студії. Ти дивувався його поведінкою на брівці, яка йому притаманна і характерна, і ці демони, які ще вилізуть із нього. Це майбутній Ротань. Просто якщо в клубі, можливо, накинуть на нього кілька штрафів на випередження, тоді ця ситуація буде іншою. Якщо зараз не буде дій на випередження. Якщо зараз президент чи ще хтось не прийде, не скаже: "Чувак, ну давай не повторюй те, що робить Ротань". Будуть проблеми. Михайло Смоловий

Журналіст "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Любушкіна зовсім не образилася на Костюка, який на неї справив позитивне враження. У відповідь Смоловий зазначив, що "Динамо" прибрало цитату, а отже, в клубі самі побачили у ній проблему.

Нагадаємо, після перемоги над "Ноа" (2:0) Костюк неоднозначно відповів на запитання журналістки.

"Динамо" повністю перебігало свого суперника. Такий інтенсивний футбол це те, що ви хочете бачити у цієї команди. Яке ваше ідеальне "Динамо"? Ольга Любушкіна

Бачите, ви жінка, а вже знаєтеся на інтенсивності як фахівець. Це не ідеальний футбол, якого ми прагнемо, але я радий тому, що гравці прислухаються і самі між собою обговорюють ці теми. Кажуть, якщо вони грають цей футбол, то він приносить результат. Ігор Костюк

Зазначимо, "кейс Бленуце" вдарив по репутації київського клубу. "Динамо" заплатило за румунського футболіста Владислава Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав з Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років, після чого в соцмережах футболіста виявили проросійські публікації.

Ультрас киян рішуче виступили проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому один з ультрас розстрілює мішень із зображенням гравця. У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями.