Від "Орєшніка" у Львові постраждав Ленін: що відомо про ракетний удар

В Росії заявляють про успішну атаку газової інфраструктури, але це не так

Нічна атака Росії Львівської області ракетою "Орєшнік" не мала на меті щось глобально вразити, попри заяви пропагандистів. Фактично цей удар — це сигнал Європі.

Про це повідомив експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Він наголосив, що наразі не може розкрити усіх деталей, але дещо зрозуміло цілком чітко.

Що треба знати:

У ніч на 9 січня Росія вдарила "Орєшніком" по Львівщині

Боєголовки пробили бетонне перекриття

Було знищено повне зібрання творів Леніна

Характеристика ракети "Орєшнік"

Як зазначив Бескрестнов, удар "Орєшніком" у ніч на 9 січня не мав глобальної військової цілі. Росія не намагалась вразити газову чи енергетичну інфраструктури. Фактично це було послання для Європи.

Таким чином Кремль показав, що може вдарити куди захоче, чим та коли захоче. Адже Львівська область межує з Польщею та досить близько розташована до європейських країн.

При цьому експерт додав, що елементи удару були потужні, але не настільки, як це розповідають пропагандисти. Вони не проникли вглиб на десятки метрів у землю.

"Пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна в приміщенні. Я не жартую", — йдеться у повідомленні.

Українців цей факт неабияк розвеселив, адже в Росії Володимир Ленін — важлива постать, яка йде на ряду з правителем СРСР Йосипом Сталіним. У мережі писали:

Хоспаді, а Лєніна за что?

Так для профілактики.

Не було б творів пробило б на десятки метрів, а так дно було близько.

Навіть "Арешнік" не зміг цього зтерпіти.

Які ж потужні були твори Леніна, що їх заграва освітила усе небо.

В мусорку попали.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть Україна та Європа дати відсіч "Орєшнику".