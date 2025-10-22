Колишня дружина російського боксера влаштувала міжнародний скандал (відео)

Правоохоронці Киргизстану перевіряють неоднозначні слова росіянки

Міністерство внутрішніх справ Киргизстану розпочало дослідчу перевірку щодо колишньої дружини абсолютного чемпіона світу з боксу Дмитра Бівола Катерини. Російський боксер має громадянство Киргизстану.

Що потрібно знати

Катерина Бівол образила киргизів та казахів

МВС Киргизстану перевіряє слова росіянки

Катерина та Дмитро розлучилися зі скандалом у 2023 році

Про це повідомляє vesti.kg. Росіянка образила киргизів та казахів, назвавши їх у***нами й л*йном, через що її можуть засудити в цих країнах.

Подібні дії є неприпустимими та суперечать принципам міжнаціональної поваги та толерантності. Незалежно від місця проживання кожна людина зобов’язана дотримуватися норм моралі та права, не допускати розпалювання ворожнечі. Нині цей факт зареєстровано, призначено відповідні експертизи. МВС Киргизстану

Напередодні Катерина Бівол опублікувала в соцмережах неоднозначне відео з образами киргизів та казахів.

Після цього Катерина поскаржилася на цькування в мережі від тих самих киргизів та казахів. Росіянка вважає, що не порушувала законів і сама подала заяву до поліції через загрози в соцмережах.

Нагадаємо, Катерина та Дмитро розійшлися у червні 2023 року після 16 років спільного життя. За її словами, їхні стосунки з чоловіком зіпсувалися після гучної перемоги Дмитра над Саулем "Канело" Альваресом у 2022 році. Після розлучення Катерина звинуватила Дмитра у зрадах, домашньому насильстві та відмові платити аліменти. Крім того, вона публічно підтримувала суперників боксера та розкривала інформацію про його вразливі місця (старі травми та стан здоров’я). Колишня пара досі судиться через опіку над синами Мироном та Ніконом.

Зазначимо, Бівол є суперзіркою світового боксу. Показово, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну боксер почав ховатися під прапором Киргизстану. Нагадаємо, у першому поєдинку проти російського канадця Артура Бетербієва Бівол програв рішенням більшості суддів, хоча у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Під час шоу боксу в Ер-Ріяді на рингу несподівано з’явився Рамзан Кадиров, який підтримував Бетербієва.