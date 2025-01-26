Огидний вчинок Соболенко на Australian Open потрапив на відео

Спортсменка своєю поведінкою спровокувала скандал

Перша ракетка світу Аріна Соболенко у 2025 році не зуміла захистити титул чемпіонки Australian Open, поступившись у фіналі американці Медісон Кіз, Аріна, яка має не найкращу репутацію в турі, знову відзначилася негідною поведінкою.

У мережі завірусилося відео, на якому Соболенко разом зі своєю командою імітує сечовипускання на тарілку. Цей трофей вручають фіналісту Відкритого чемпіонату Австралії, передає БТУ.

На скандальному відео, окрім Соболенко, засвітилися її тренер із фізичної підготовки Джейсон Стейсі та бойфренд Георгіос Франгуліс. У мережі вчинок тенісистки розцінюють як приниження трофея. Користувачі закликають забанити Аріну на наступному Australian Open.

У мережі критикують Соболенка

Додамо, що після програного фіналу Соболенко почала біситися, розбивши свою ракетку об корт.

Відеоогляд фіналу AO-2025 Медісон Кіз — Аріна Соболенко

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є фанатом Соболенко, а сама Аріна підтримувала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публічно відхрестилася від нього. Проте Лукашенко стежить за перемогами спортсменки.