Улюблениця Лукашенка програла фінал Australian Open і почала біситися (відео)

Спортсменка з Білорусі емоційно сприйняла поразку

У суботу, 25 січня, у Мельбурні (Австралія) відбувся фінал на Турнірі Великого Шлему Australian Open-2025. Найкращим результатом серед українок тут став чвертьфінал Еліни Світоліної.

У вирішальному поєдинку на корті зійшлися американка Медісон Кіз (WTA №14) та нейтральна тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко (WTA №1). У 3-сетовому протистоянні перемогла американка, передає "Телеграф".

Підсумковий рахунок — 6:3, 2:6, 7:5. Для Кіз це перший трофей на рівні Grand Slam. У 2017 році вона програла у фіналі US Open. До речі. Соболенко виграла попередні два фінали на Australian Open. Після поразки Аріна зламала ракетку об корт.

Додамо, що у шести матчах одна з одною американка перемагала лише 2 рази. Зазначимо, саме Кіз вибила другу ракетку України Світоліну у чвертьфіналі AO-2025.

Відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є фанатом Соболенко, а сама Аріна підтримувала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публічно відхрестилася від нього. Проте Лукашенко стежить за перемогами спортсменки.