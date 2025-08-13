Бронзова статуя у спортивній формі: як виглядає могила легенди "Динамо" та колишнього чоловіка Сєдокової Белькевича

Родом Валентин Белькевич із Білорусі, але у 2008 році отримав українське громадянство

Ім’я Валентина Белькевича назавжди вписане в історію київського "Динамо". Він був мозком легендарної команди Валерія Лобановського, а згодом і сам став тренером. Його шлях був сповнений гучних особистих історій, але життя футболіста обірвалося лише у 42 роки.

Белькевич похований поруч із Лобановським, на Байковому кладовищі в Києві. "Телеграф" побував на могилі футболіста і з’ясував, як вона виглядає.

Валентин Белькевич — що відомо

Народився майбутній "динамівець" 27 січня 1973 року в Мінську (Білорусь) і п’ять разів ставав чемпіоном Білорусі. У 1996 році став гравцем київського "Динамо" і став одним із ключових футболістів команди.

Валентин Белькевич

Після завершення кар’єри гравця, Белькевич отримав українське громадянство у червні 2008 року. Вже у 2010 році він став тренером молодіжної структури "Динамо", а згодом головним тренером юнацької команди.

Особисте життя Белькевича

Валентин Белькевич одружився на відомій українській співачці Анні Сєдоковій у 2004 році. У грудні того ж року у них народилася донька Аліна, якій зараз 20 років. Однак їхній шлюб тривав недовго — вже за два роки пара розлучилася. Тоді Анна дізналася про зраду з боку чоловіка. Сєдокова згадувала про ексчоловіка: "Белькевич був хорошою людиною і батьком", називаючи його геніальним футболістом.

Анна Сєдокова і Валентин Белькевич

Причина смерті і могила Белькевича

Футболіста не стало 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві. Прощання відбулося на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського, а поховали Белькевича 3 серпня 2014 року на Байковому кладовищі в Києві, поруч із могилою Валерія Лобановського.

Могила Валентина Белькевича

Могила виглядає відповідно до статусу Валентина Белькевича. На надгробку — статуя футболіста з бронзи у сидячому положенні. На чорній гранітній стелі викарбувані ім'я та дати народження і смерті Белькевича. Під ними також — знак нескінченності. На могилі росте кущ троянд і стоїть лампадка.

Могила Валентина Белькевича

Белькевич похований на Байковому кладовищі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає пам'ятник герою, якого вбили за слова "Слава Україні!". Олександр Мацієвський похований у Ніжині, але пам'ятник йому встановили у Києві.