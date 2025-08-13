Рус

Бронзова статуя у спортивній формі: як виглядає могила легенди "Динамо" та колишнього чоловіка Сєдокової Белькевича

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валентин Белькевич помер у 42 роки
Валентин Белькевич помер у 42 роки. Фото Колаж Телеграфу

Родом Валентин Белькевич із Білорусі, але у 2008 році отримав українське громадянство

Ім’я Валентина Белькевича назавжди вписане в історію київського "Динамо". Він був мозком легендарної команди Валерія Лобановського, а згодом і сам став тренером. Його шлях був сповнений гучних особистих історій, але життя футболіста обірвалося лише у 42 роки.

Белькевич похований поруч із Лобановським, на Байковому кладовищі в Києві. "Телеграф" побував на могилі футболіста і з’ясував, як вона виглядає.

Валентин Белькевич — що відомо

Народився майбутній "динамівець" 27 січня 1973 року в Мінську (Білорусь) і п’ять разів ставав чемпіоном Білорусі. У 1996 році став гравцем київського "Динамо" і став одним із ключових футболістів команди.

Валентин Белькевич
Валентин Белькевич

Після завершення кар’єри гравця, Белькевич отримав українське громадянство у червні 2008 року. Вже у 2010 році він став тренером молодіжної структури "Динамо", а згодом головним тренером юнацької команди.

Особисте життя Белькевича

Валентин Белькевич одружився на відомій українській співачці Анні Сєдоковій у 2004 році. У грудні того ж року у них народилася донька Аліна, якій зараз 20 років. Однак їхній шлюб тривав недовго — вже за два роки пара розлучилася. Тоді Анна дізналася про зраду з боку чоловіка. Сєдокова згадувала про ексчоловіка: "Белькевич був хорошою людиною і батьком", називаючи його геніальним футболістом.

Белькевич і Сєдокова
Анна Сєдокова і Валентин Белькевич

Причина смерті і могила Белькевича

Футболіста не стало 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві. Прощання відбулося на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського, а поховали Белькевича 3 серпня 2014 року на Байковому кладовищі в Києві, поруч із могилою Валерія Лобановського.

Валентин Белькевич могила
Могила Валентина Белькевича

Могила виглядає відповідно до статусу Валентина Белькевича. На надгробку — статуя футболіста з бронзи у сидячому положенні. На чорній гранітній стелі викарбувані ім'я та дати народження і смерті Белькевича. Під ними також — знак нескінченності. На могилі росте кущ троянд і стоїть лампадка.

Валентин Белькевич могила
Могила Валентина Белькевича
Валентин Белькевич могила
Белькевич похований на Байковому кладовищі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає пам'ятник герою, якого вбили за слова "Слава Україні!". Олександр Мацієвський похований у Ніжині, але пам'ятник йому встановили у Києві.

Теги:
#Могила #Байкове кладовище #Валентин Белькевич #Анна Сєдокова