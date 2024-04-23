"Через негативний суспільний резонанс": у Раді знято з розгляду скандальний законопроєкт щодо дубляжу, деталі

Для будь-якого перегляду висновку комітету потрібна кваліфікована більшість, якої немає

Член гуманітарного комітету та народний депутат Володимир В'ятрович почав бити на сполох через те, що на вівторок, 23 квітня, було заплановане термінове засідання комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. За його словами планувалась, ревізія висновку по законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні".

Проте як, зазначив "Телеграфу", голова комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв згаданий законопроєкт було знято з розгляду ВР.

Він наголосив, що на 23 квітня не заплановано жодної "ревізії висновку комітету" до законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні".

"Вирішено взагалі зняти цей законопроєкт з розгляду. Його не будуть розглядати в залі парламенту. Засідання комітету сьогодні не буде. Адже очевидно, що цей законопроєкт викликає великий негативний суспільний резонанс. Для будь-якого перегляду висновку комітету потрібен не простий кворум, а так звана кваліфікована більшість. За моїми розрахунками, кваліфікованої більшості на перегляд цього законопроєкту в комітеті немає", — зауважив Потураєв.

Додамо, що проєкт Закону "Про застосування англійської мови в Україні" ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Верховна Рада прийняла проєкт за основу 22 листопада 2023 року.

В'ятрович почав бити на сполох

За словами нардепа, вилучені норми про заборону показу в кінотеатрах англомовних фільмів, дубльованих українською мовою, могли повернути.

"І от "слуги народу", вочевидь за вказівкою з Банкової, вирішили повернути все взад, заборонивши або різко обмеживши показу фільмів українською мовою в українських кінотеатрах. Це відверто проросійська дія, яка призведе до краху українських кіномереж і якісного кінодубляжу і зростання переглядів західних фільмів у піратських російських копіях", — написав він.

Вʼятрович наголошував на тому, що скликання комітету менш ніж за 24 години до засідання є порушенням закону, тим більше, що текст законопроєкту №9432 до другого читання давно готовий, оприлюднений на сайті парламенту і має цього тижня голосуватися на пленарному засіданні.

Можливість розгляду законопроєкту викликала обурення

Вʼятрович почав бити на сполох не дарма, адже його новина викликала хвилю обурення серед відомих письменників та лідерів суспільної думки. Так своє обурення вже висловила письменниця Оксана Забужко, актор та продюсер Назар Стригун.

Осторонь не залишився і український письменник Антон Санченко, який написав: "Слуги знову хочуть протягнути заборону українського дубляжу під маркою вивчення англійської мови в кіно. Вже завтра винесуть на голосування. Якщо у вас є знайомий депутат, штурхоніть його. Але яка клінічна ненависть до всього українського".

Раніше "Телеграф" писав, що детально розібрав новий закон. Прочитати про всі його важливі нюанси ви можете у матеріалі "Новий статус англійської мови в Україні. Що це означає для чиновників, поліції, шкіл та кіно".