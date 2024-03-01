Київ очолив рейтинг порушень мовного закону

Щороку кількість людей, які притягуються до відповідальності за порушення Закону про мову, зростає

Минулого року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернення щодо порушення мовного закону. Найбільша кількість порушень була традиційно зафіксована у Києві — столиця очолює цей антирейтинг уже третій рік поспіль.

Найчастіше порушники Закону про мову одержують попередження. Докладніше про порушення мовного закону у різних містах України розповіли в Опендатаботі.

Так, у 2023 році всього було зареєстровано 3692 звернення щодо порушення Закону про мову. Для порівняння, у 2022 році було зафіксовано 2844 випадки, а у 2021 — 3574 випадки.

Кількість звернень щодо порушення Закону про мову

Найбільшу кількість звернень зафіксували у Києві — 1345 випадків. На Харківщині було зафіксовано 516 звернень, на Одещині — 486 і на Дніпропетровщині — 316 звернень.

Далі йдуть такі області:

Київська — 153

Запорізька — 63

Львівська — 59

Полтавська — 54

Миколаївська — 53

Житомирська — 35

Вінницька та Чернігівська — по 34

Сумська — 28

Закарпатська — 24

Донецька — 21

Хмельницька — 13

Чернівецька — 12

Волинська — 11

Рівненська та Тернопільська — по 10

Івано-Франківська — 7

Луганська — 2

Порушення мовного закону у 2023 році

Усього за 2023 рік було складено 131 протокол про порушення мовного закону. 2022-го таких протоколів було складено всього 46, а 2021 року — 108.

Найчастіше до порушників застосовують попередження. Якщо ситуація повторюється, то людина отримує штраф. Минулого року попередження отримала 61 особа, а ще до 21 порушника сплатив штраф.

Нагадаємо, що наразі сума штрафу становить від 3400 грн до 11 900 гривень.

Кількість протоколів за 2023 рік

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська письменниця назвала три погрози внесення змін до мовного закону. Вона вважає, що законопроект щодо захисту прав нацменшин може загрожувати українській мові.