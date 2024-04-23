"Из-за негативного общественного резонанса": в Раде снят с рассмотрения скандальный законопроект по дубляжу, детали

Для любого пересмотра заключения комитета требуется квалифицированное большинство, которого нет

Член гуманитарного комитета и народный депутат Владимир Вятрович начал бить тревогу из-за того, что на вторник, 23 апреля, было запланировано срочное заседание комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике. По его словам, планировалась ревизия заключения по законопроекту №9432 "О применении английского языка в Украине".

Однако, как отметил "Телеграфу", председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев упомянутый законопроект был снят с рассмотрения ВР.

Он отметил, что на 23 апреля не запланирована ни одна "ревизия заключения комитета" по законопроекту №9432 "О применении английского языка в Украине".

"Решено вообще снять этот законопроект с рассмотрения. Его не будут рассматривать в зале парламента. Заседания комитета сегодня не будет. Ведь очевидно, что этот законопроект вызывает большой негативный общественный резонанс. Для любого пересмотра заключения комитета нужен не простой кворум, а так называемая квалифицированное большинство. По моим расчетам, квалифицированного большинства на пересмотр этого законопроекта в комитете нет", — отметил Потураев.

Добавим, что проект Закона "О применении английского языка в Украине" инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная рада приняла проект за основу 22 ноября 2023 года.

Вятрович начал бить тревогу

По словам нардепа, изъятые нормы о запрещении показа в кинотеатрах англоязычных фильмов, дублированных на украинском языке, могли вернуть.

"И вот "слуги народа", очевидно по указанию с Банковой, решили повернуть все назад, запретив или резко ограничив показ фильмов на украинском языке в украинских кинотеатрах. Это откровенно пророссийское действие, которое приведет к краху украинских киносетей и качественного кинодубляжа и росту просмотров западных фильмов в пиратских российских копиях", — написал он.

Вятрович отмечал, что созыв комитета менее чем за 24 часа до заседания является нарушением закона, тем более что текст законопроекта №9432 ко второму чтению давно готов, обнародован на сайте парламента и должен на этой неделе голосоваться на пленарном заседании.

Возможность рассмотрения законопроекта вызвала возмущение

Вятрович начал бить тревогу не зря, ведь его новость вызвала волну возмущения среди известных писателей и лидеров общественного мнения. Так свое возмущение уже выразила писательница Оксана Забужко, актер и продюсер Назар Стригун.

В стороне не остался и украинский писатель Антон Санченко, который написал: "Слуги снова хотят протянуть запрет украинского дубляжа под маркой изучения английского языка в кино. Уже завтра вынесут на голосование. Если у вас есть знакомый депутат, толкните его. Но какая клиническая ненависть ко всему украинского".

Ранее "Телеграф" писал, что подробно разобрал новый закон. Прочесть обо всех его важных нюансах вы можете в материале "Новый статус английского языка в Украине. Что это значит для чиновников, полиции, школ и кино ".