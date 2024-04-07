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Порушують навіть депутати? Мовний омбудсмен розповів, скільки сфер в Україні порушило закон про мову

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Тарас Кремінь про порушення мовного закону Новина оновлена 07 квітня 2024, 22:14
Тарас Кремінь про порушення мовного закону. Фото Колаж "Телеграф"

На одинадцятому році війни просто неприпустимо, щоби державні службовці продовжували порушувати закон

За перший квартал 2024 року починаючи з січня по березень Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 569 звернень, які стосувалися порушень мовного закону. Найбільше повідомлень про порушення закону надійшло з Києва.

Про це Тарас Кремінь повідомив на своєму сайті. Він зауважив, що, попри значну кількість скарг, видно позитивну динаміку.

Якщо скарг на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв у першому кварталі 2023 року надійшло понад 300, то нині лише 145.

Загалом майже 50 % усіх звернень стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів. Окрім скарг на сайти, 82 скарги стосувалися порушень безпосередньо під час обслуговування, ще 46 – подання інформації про товари та послуги недержавною мовою.

"На мою вимогу понад тисяча інтернет-ресурсів усунули порушення. Такий результат украй важливий для захисту національних інтересів і кожного громадянина", – запевнив Кремінь.

Порушення мовного законодавства за галузями:

  • реклама (86 скарг);
  • охорона здоров’я (35);
  • культура (17);
  • медіа (26);
  • транспорту (18);
  • з боку педагогів у спілкуванні з учнями (21);
  • у сфері вищої освіти (23);
  • у діяльності органів влади (18);
  • в установах комунальної та державної форм власності (9).

Кремінь додав, що на одинадцятому році війни просто неприпустимо, щоби державні службовці продовжували порушувати закон.

"Будемо діяти оперативно, в окремих випадках – з вимогою звільнення!" – наголосив Уповноважений із захисту державної мови.

Найбільше повідомлень про порушення закону надійшло з Києва (197), а також Одеської (102), Харківської (73), Дніпропетровської (42), Київської (24), Запорізької (13), Львівської (9) і Миколаївської (9) областей.

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Кремінь заявляв, депутатів, які розмовляють вдома російською, стає все менше.

Теги:
#Українська мова #Російська мова #Тарас Кремінь