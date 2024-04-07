Порушують навіть депутати? Мовний омбудсмен розповів, скільки сфер в Україні порушило закон про мову
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На одинадцятому році війни просто неприпустимо, щоби державні службовці продовжували порушувати закон
За перший квартал 2024 року починаючи з січня по березень Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 569 звернень, які стосувалися порушень мовного закону. Найбільше повідомлень про порушення закону надійшло з Києва.
Про це Тарас Кремінь повідомив на своєму сайті. Він зауважив, що, попри значну кількість скарг, видно позитивну динаміку.
Якщо скарг на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв у першому кварталі 2023 року надійшло понад 300, то нині лише 145.
Загалом майже 50 % усіх звернень стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів. Окрім скарг на сайти, 82 скарги стосувалися порушень безпосередньо під час обслуговування, ще 46 – подання інформації про товари та послуги недержавною мовою.
"На мою вимогу понад тисяча інтернет-ресурсів усунули порушення. Такий результат украй важливий для захисту національних інтересів і кожного громадянина", – запевнив Кремінь.
Порушення мовного законодавства за галузями:
- реклама (86 скарг);
- охорона здоров’я (35);
- культура (17);
- медіа (26);
- транспорту (18);
- з боку педагогів у спілкуванні з учнями (21);
- у сфері вищої освіти (23);
- у діяльності органів влади (18);
- в установах комунальної та державної форм власності (9).
Кремінь додав, що на одинадцятому році війни просто неприпустимо, щоби державні службовці продовжували порушувати закон.
"Будемо діяти оперативно, в окремих випадках – з вимогою звільнення!" – наголосив Уповноважений із захисту державної мови.
Найбільше повідомлень про порушення закону надійшло з Києва (197), а також Одеської (102), Харківської (73), Дніпропетровської (42), Київської (24), Запорізької (13), Львівської (9) і Миколаївської (9) областей.
Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Кремінь заявляв, депутатів, які розмовляють вдома російською, стає все менше.