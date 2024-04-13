"Свинство та непрофесійність": в Україні спалахнув грандіозний мовний скандал (відео)

Спортивний телеканал вляпався у неприємну історію, яку сам і спровокував

У п’ятницю, 12 квітня, жіноча збірна України з тенісу стартувала на неофіційному чемпіонаті світу — Кубку Біллі Джин Кінг. Лідери нашої команди Леся Цуренко та Еліна Світоліна здобули перемоги над представницями Румунії.

Затьмарив свято спорту інцидент, що стався у студії Setanta Sports, який безплатно транслював гру на своєму YouTube-каналі. Після першого сета у матчі Світоліної телеканал вигнав зі студії тенісного експерта, відомого харківського бізнесмена, тенісного мецената та волонтера Юрія Сапронова. Про це повідомив головний редактор Tribuna.ua Олег Щербаков.

Річ у тім, що 60-річний Сапронов говорив в ефірі російською мовою. Юрій при цьому кілька разів під час прямої трансляції вибачився перед телеглядачами за це, а також зазначив, що вивчає українську мову, щоправда, поки що особливими успіхами похвалитися не може.

Щербакова і не тільки обурило те, що телеканал сам запросив Сапронова побути коментатором гри, під час якої вигнав його. Олег вважає, що телеканал вчинив по-свинськи й непрофесійно.

"Окей, ви не хочете, щоб запрошений експерт коментував російською – так, б**н, не запрошуйте його. І не створюйте конфлікт на рівному місці. Але запросити й вигнати – це свинство.

Тепер замість спортивного свята та, сподіваюся, впевненої перемоги України всі обговорюватимуть мовний п***ець, який влаштувала саме Сетанта”, — написав Щербаков.

Нагадаємо, Сапронов активно підтримував українських спортсменів після неоднозначного рішення української влади заборонити змагатися з росіянами та білорусами на міжнародній арені. Пізніше Мінспорту змінило своє рішення, заборонивши змагатися лише з представниками країн-агресорів, які виступають під своїм прапором.