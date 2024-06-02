Ви йдете "за продуктами" чи "по продукти"? Як правильно говорити українською

Невелика, але принципова деталь

Українці все частіше переходять на солов’їну, проте у мовленні часто трапляються одні й ті ж помилки. Раніше ми писали, як назвати токсичну людину, а тепер повідомляємо, як правильно говорити українською ― йти "за продуктами" чи "по продукти".

Це досить поширена помилка, але якщо дізнатись правило, то її можна уникнути у своєму мовленні. Про це повідомляє спільнота Mova у Facebook.

Як правильно українською ― йти "за продуктами" чи "по продукти"

Ви більше не припуститесь помилки, якщо запам’ятаєте просте правило. Якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник "по".

Тобто, правильно говорити "Я йду по продукти". А також:

йду по каву;

пішов по молоко;

пішла по печиво.

Це стосується не лише продуктів. Також можна йти по когось, хто потрібен зараз в цей момент. Приклад вживання: "Я йду по лікаря, бо сусідці стало гірше".

Якщо йдеться про напрямок руху, то правильно вживати українською прийменник "за". Наприклад, "Я пішла за ним, щоб не заблукати у лісі". Інший приклад вживання: "Пливи, косо, тихо за водою, а я піду услід за тобою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за новим правописом правильно писати "ви". У деяких моментах варто писати з маленької букви, а в інших ― з великої.

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