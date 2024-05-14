Забудьте про "пока": як правильно прощатися українською мовою

Існує декілька типів відповідних фраз

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Через це виникають питання про нюанси та тонкощі використання тих чи інших фраз.

Багато людей прощається російським словом "пока". Воно є аналогом польського "na razie" чи чеського "zatím". Це все скорочення від повних форм прощання типу "(ну а) поки (до побачення)". Ними люди дають знати, що розлучення тимчасове та вони ще зустрінуться.

Згідно з російсько-українським словником складної лексики 2012 року та російсько-українським словником сталих виразів 1959 року, українське "тим часом" вказується як еквівалент до російського "пока". Проте така формула прощання викликає багато питань, а тому краще використовувати інші фрази.

До першого типу відносять фрази про надію на майбутній контакт:

До побачення! — Побачимося!

До зустрічі! — Зустрінемося!

До зв’язку! — Зв’яжемося!

До завтра, вечора, вихідних!

Спишемося! — Зідзвонимося!

Другий тип — позитивні побажання на майбутнє:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Третій тип — чиста прощальна формула або її заперечення:

Проща(ва)й(те)! — Не прощаємося!

Ще можна почути вираз "па-па". Він прийшов до нас із польської мови. Словами "па-па" прощаються польські діти, махаючи рукою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатися українською. Деякі форми привітання непритаманні українській мові.