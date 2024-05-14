Хто "пішли"? Як правильно запросити людину на каву українською

На думку мовознавця, "пішли на кофе" звучить незрозуміло

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми.

Мовознавець Ірина Фаріон пояснила, як правильно та красиво запросити людину на каву українською мовою. Вона зазначила, що коли людина каже "пішли на каву", то вона може зіткнутися з непорозумінням, оскільки, на її думку, це звучить незрозуміло.

"Ви вже пішли, чи хочете піти?", — каже вона.

Правильно ж, наголошує Фаріон, говорити "ходімо на каву".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що означає колоритне українське слово "манівець".

Також "Телеграф" писав про те, як правильно говорити імена українською мовою. Потрібно знати, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Міша, Діма, Вадік чи Юра.

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