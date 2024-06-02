Вы идете "за продуктами" или "по продукты"? Как правильно говорить по-украински

Небольшая, но принципиальная деталь

Украинцы все чаще переходят на соловьиную, однако в речи часто случаются одни и те же ошибки. Раньше мы писали, как назвать токсичного человека, а теперь сообщаем, как правильно говорить по-украински ― идти "за продуктами" или "по продукты".

Это довольно распространенное заблуждение, но если узнать правило, то его можно избежать в своей речи. Об этом сообщает сообщество Mova в Facebook.

Как правильно по-украински ― идти "за продуктами" или "за продуктами"

Вы больше не допустите ошибку, если запомните простое правило. Если речь идет о цели движения, то следует использовать предлог "по".

То есть, правильно говорить "Я йду по продукти". А также:

"йду по каву";

"пішов по молоко";

"пішла по печиво".

Это касается не только продуктов. Также можно идти по кого-то, кто нужен сейчас в этот момент. Пример употребления: "Я йду по лікаря, бо сусідці стало гірше".

Если речь идет о направлении движения, то правильно употреблять на украинском предлог "за". Например, "Я пішла за ним, щоб не заблукати у лісі". Другой пример употребления: "Пливи, косо, тихо за водою, а я піду услід за тобою".

Ранее "Телеграф" сообщал, как по новому правописанию правильно писать "вы". В некоторых моментах следует писать с маленькой буквы, а в других — с прописной.

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