Вы идете "за продуктами" или "по продукты"? Как правильно говорить по-украински
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Небольшая, но принципиальная деталь
Украинцы все чаще переходят на соловьиную, однако в речи часто случаются одни и те же ошибки. Раньше мы писали, как назвать токсичного человека, а теперь сообщаем, как правильно говорить по-украински ― идти "за продуктами" или "по продукты".
Это довольно распространенное заблуждение, но если узнать правило, то его можно избежать в своей речи. Об этом сообщает сообщество Mova в Facebook.
Как правильно по-украински ― идти "за продуктами" или "за продуктами"
Вы больше не допустите ошибку, если запомните простое правило. Если речь идет о цели движения, то следует использовать предлог "по".
То есть, правильно говорить "Я йду по продукти". А также:
- "йду по каву";
- "пішов по молоко";
- "пішла по печиво".
Это касается не только продуктов. Также можно идти по кого-то, кто нужен сейчас в этот момент. Пример употребления: "Я йду по лікаря, бо сусідці стало гірше".
Если речь идет о направлении движения, то правильно употреблять на украинском предлог "за". Например, "Я пішла за ним, щоб не заблукати у лісі". Другой пример употребления: "Пливи, косо, тихо за водою, а я піду услід за тобою".
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