Ніхто і не здогадується: 7 популярних слів, які є суржиком

Ніяких "у даний момент" чи "у більшості випадків"

Під час спілкування українською мовою у деяких людей можуть проскакувати росіянізми, яких краще позбуватися. Проте серед найуживаніших слів, які, на перший погляд, українські, теж є суржик.

"Телеграф" розповість вам про 7 популярних слів, яких не має у державній мові, але їх часто вживають.

Сім поширених росіянізмів, яких слід позбутися:

Даний – цей. Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той. Проте це неправильно, оскільки ці слова калька з російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо "цей", коли вказуємо на щось або когось.

Знаходиться – перебуває. Коли говоримо про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а "перебуває" чи "розташований". Наприклад, школа розташована за іншою адресою.

Коли говоримо про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а "перебуває" чи "розташований". Наприклад, школа розташована за іншою адресою. Ти правий – ти маєш рацію. Це ще одна російська калька, яка означає, що "ты прав". Правильно говорити українською – "ти маєш рацію". Хоча прикметник "правий" також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніма до слова "лівий".

Це ще одна російська калька, яка означає, що "ты прав". Правильно говорити українською – "ти маєш рацію". Хоча прикметник "правий" також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніма до слова "лівий". У більшості випадків – здебільшого. В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого".

В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого". Ясно — зрозуміло. Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". "Ясно" в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце.

Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". "Ясно" в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце. Заставляти – змушувати. В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це "змушувати". А "заставляти" можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами.

В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це "змушувати". А "заставляти" можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами. Розстрочка – на виплат. Якщо говориться про розтермінування якоїсь виплати, то треба говорити "на виплат". "Розстрочки" в українській мові немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно говорити "хостел" або "гостел" українською.