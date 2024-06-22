Як сказати "блекаут" українською: є кілька колоритних та влучних варіантів

Українська мова відрізняється образністю формулювань

Росіяни продовжують намагатися позбавити українців світла, завдаючи ударів по об’єктах енергосистеми. Відключення світла, в реаліях яких українцям доводиться жити, у народі називають "блекаутами", хоча насправді за весь час в Україні був лише один блекаут — у листопаді 2022 року.

"Телеграф" розповідає, як ще українською можна назвати блекаут та відключення світла. На сайті "Словотвір" наводять кілька варіантів, деякі з них досить екзотичні.

Блекаут (англ. blackout — затемнення) — це технологічне порушення в режимі роботи всієї або значної частини об’єднаної енергетичної мережі. Воно може бути наслідком пошкодження (знеструмлення) обладнання електричних мереж або втрати потужності електростанцій, що генерує. При блекауті порушується паралельна робота елементів та частин енергосистеми, розділяються її частини, або від неї відокремлюються електростанції. Внаслідок цього відбувається масове відключення електроенергії у споживачів.

Як сказати "Блекаут" по-українськи:

знеструмлення

за́тьма

знестру́м

знесвітлення

тьмарище

затемок

усеви́мкнення

не́струм

безсвітля

Раніше "Телеграф" писав, як сказати "дедлайн" українською. Зібрали одразу 7 варіантів, і серед них є дуже цікаві.