Чому всі забули це давнє слово? Як сказати "дедлайн" українською

Зібрали одразу 7 варіантів, і серед них є вельми цікаві

Українська мова неймовірно стародавня і багата, проте багато десятиліть вона утискалася, через що було втрачено багато колоритних слів і висловлювань. Наприклад, міцно вкорінилося запозичене слово "дедлайн", яке можна красиво замінити і автентичними словами.

Слово "дедлайн" прийшло в українську мову від англійського "deadline" (прямий переклад "мертва лінія") і широко використовується в сучасному світі для позначення крайнього терміну виконання будь-якого завдання. Воно вже так укоренилося, що зустрічається у Великому тлумачному словнику сучасної української мови.

Проте для позначення того самого поняття є таке застаріле українське слово як "реченець" (наголос на кінець). "Чому забули про це давнє українське слово?", — запитують українці на порталі "Словотвір".

У реченні його можна використовувати наступним чином:

Надійшов реченець виїзду до війська.

Реченець умовленої сплати вже минув.

Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець, от і продають землю…

Але оскільки слово "реченець" вважається застарілим, запропонуємо також і більш сучасні варіанти для позначення поняття "дедлайн" українською: "кінцевий термін", "крайняк", "часоріз", "крайчас"/"крайдата", "строк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли за новими правилами українського правопису потрібно писати "Ви" з великої, а коли "ви" з маленькою.