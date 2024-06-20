Артемович чи Артемійович: як правильно звертатись українською до сина Артема

Зверніть увагу на кілька важливих нюансів

Статистика говорить про те, що починаючи з 2014, з кожним наступним роком, в Україні все більше людей переходять на українську, зокрема у побуті. Разом з тим, багато з них часто вживають слова, запозичені з російської мови.

Сьогодні "Телеграф" розповість вам кілька нюансів, пов’язаних з ім’ям Артем. Зокрема, розберемося, чому і Артемович і Артемійович — загалом граматично правильні варіанти та в чому полягає важливий нюанс.

Ім’я Артем

Чоловіче ім’я Артем не входить у десятку найбільш поширених імен в Україні, проте і рідкісним його не назвеш. Носіями, згідно з даними порталу "Рідні", є трохи понад 90 тис. чоловік, а саме 90 088.

Відносне поширення імені вказує на те, що ім’я вельми популярне саме на сході нашої держави. Від центру і далі на захід, Артемів все менше і менше. Наприклад, згідно з даними порталу, у Рогатинському районі на Івано-Франківщині не зареєстровано жодного Артема.

Походження та значення імені

Щодо походження імені та його значення, то ім'я Артем має грецьке коріння і походить від грецького імені Артеміос (Αρτέμιος). У перекладі з грецької значення імені Артем — "неушкоджений" або "бездоганного здоров'я".

І в побуті, і в офіційних документах, форма імені Артем не змінюється. Проте є кілька зменшувально-пестливих форм, якими можна звертатися до Артема поза "офісом". Наприклад, Артемко, Артемонько, Артемочко, Артемик, Артемчик, Артемцьо, Темчик. Разом з тим зауважте, що "Тьома" — форма зросійщена і походить саме від російського імені Артём.

Щодо патронімічних назв, то до дітей Артема варто звертатися Артемович та Артемівна. І тут є важливий нюанс. Варіанти Артемійович та Артеміївна будуть правильні лише у випадку, якщо батька звати Артемій. Зверніть увагу, що хоч Артемій і схожий на Артема, проте імена вважаються різними. Тому не плутайте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до Олександра українською. Ніякий він вам не "Саня".