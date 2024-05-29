Перший блекаут в Україні: енергетики зробили неможливе, нові подробиці від експертки

Алгоритм підготовки до ударів навіть запатентували

В Україні, попри всі спроби Росії занурити нас у пітьму, єдиний за весь час блекаут стався 21 листопада 2022 року. Тоді росіяни вдарили одночасно по трансформаторам видачі потужності біля всіх трьох АЕС.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Повну версію читайте у матеріалі "Телеграфу": В Україні будуть відключати світло на 20 годин? Коли це можливо — пояснює експерт

"На мою думку, вони (Укренерго — прим. ред.)молодці. Те, що в нас досі є електроенергія, це їхня заслуга. 21 листопада 2022 року відбувся єдиний за весь час блекаут, коли наша енергосистема розпалася на частини "острова". Тоді росіяни вдарили одночасно по трансформаторам видачі потужності біля всіх трьох АЕС. Система захисту автоматично спрацювала і блоки зупинилися. Тобто одночасно випало 7 ГВт енергогенерації", — розповіла експертка.

Енергетикам вдалося перезібрати систему всього за 14 годин, а крім того ще й синхронізувати її з європейською. На той момент це здавалося практично нереальним, запевняє пані Ольга.

"Атомники разом із "Укренерго" потім розробили алгоритм підготовки енергосистеми до ракетних ударів — коли злітають МіГи з Енгельса, є час підготуватися. І вони це зробили та навіть запатентували. Але деталі я розповідати зі зрозумілих причин не буду", — зауважила Кошарна.

Більше такого розвалу енергогенерації не було, зазначила експертка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям пояснили, коли та чому варто готуватись до жорсткіших графіків. Цієї зими, яка минула, було легше, адже було більше вцілілих енергооб'єктів та резервних схем перепідключення, та і погода була теплою.