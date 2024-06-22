Как сказать "блэкаут" на украинском: есть несколько колоритных и метких вариантов

Украинский язык отличается образностью формулировок

Россияне продолжают пытаться лишить украинцев света, нанося удары по объектам энергосистемы. Отключения света, в реалиях которых украинцам приходится жить, в народе называют "блэкаутами", хотя на самом деле, за все время в Украине был только один блэкаут — в ноябре 2022 года.

"Телеграф" рассказывает, как еще по-украински можно назвать блэкаут и отключения света. На сайте "Словотвір" приводят несколько вариантов, некоторые из них довольно экзотичны.

Блэкаут (англ. blackout — затемнение) — это технологическое нарушение в режиме работы всей или значительной части объединенной энергетической сети. Оно может быть следствием повреждения (обесточивания) оборудования электрических сетей или потери генерирующей мощности электростанций. При блэкауте нарушается параллельная работа элементов и частей энергосистемы, разделяются ее части, либо от нее отделяются электростанции. В результате происходит массовое отключение электроэнергии у потребителей.

Как сказать "блэкаут" по-украински:

знеструмлення

за́тьма

знестру́м

знесвітлення

тьмарище

затемок

усеви́мкнення

не́струм

безсвітля

Ранее "Телеграф" писал, как сказать "дедлайн" на украинском. Собрали сразу 7 вариантов, и среди них есть очень интересные.