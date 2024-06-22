Укр

Как сказать "блэкаут" на украинском: есть несколько колоритных и метких вариантов

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отключения света
Отключения света. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинский язык отличается образностью формулировок

Россияне продолжают пытаться лишить украинцев света, нанося удары по объектам энергосистемы. Отключения света, в реалиях которых украинцам приходится жить, в народе называют "блэкаутами", хотя на самом деле, за все время в Украине был только один блэкаут — в ноябре 2022 года.

"Телеграф" рассказывает, как еще по-украински можно назвать блэкаут и отключения света. На сайте "Словотвір" приводят несколько вариантов, некоторые из них довольно экзотичны.

Блэкаут (англ. blackout — затемнение) — это технологическое нарушение в режиме работы всей или значительной части объединенной энергетической сети. Оно может быть следствием повреждения (обесточивания) оборудования электрических сетей или потери генерирующей мощности электростанций. При блэкауте нарушается параллельная работа элементов и частей энергосистемы, разделяются ее части, либо от нее отделяются электростанции. В результате происходит массовое отключение электроэнергии у потребителей.

Как сказать "блэкаут" по-украински:

  • знеструмлення
  • за́тьма
  • знестру́м
  • знесвітлення
  • тьмарище
  • затемок
  • усеви́мкнення
  • не́струм
  • безсвітля

Ранее "Телеграф" писал, как сказать "дедлайн" на украинском. Собрали сразу 7 вариантов, и среди них есть очень интересные.

Теги:
#Украинский язык #Блэкаут