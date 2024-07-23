Зовсім не "Валерівна": як правильно по-українськи вимовляти по-батькові дочки Валерія

Важливо знати правило

В українській мові нерідко виникають складнощі з правильністю вимови та написання деяких по-батькові. Багато хто помилково намагається вимовити їх за правилами російської мови, але такий підхід докорінно невірний і може призвести до серйозних спотворень.

Важливо уникати цієї поширеної помилки та приділяти особливу увагу правильній вимові по-батькові. "Телеграф" розповідає, як правильно українською звучить по батькові доньки Валерія.

За правилами української мови, при утворенні по-батькові жіночого роду від імен, що закінчуються на приголосну "й" використовується суфікс "ївн(а)". Тому – Валерій – Валеріївна, Андрій – Андріївна.

Таким чином, варіанти "Валерівна" та "Валерьївна", які нерідко можна почути, є помилкою. "Валеріївна" – єдиний правильний варіант вимови та написання цього по-батькові українською мовою.

Олена Валеріївна запросила нас у гості.

Передайте запрошення Галині Валеріївні.

Піду в кіно з Ольгою Валеріївною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською звучить ім’я Ілля та по батькові його дітей.