Нікітічну залиште росіянам: як правильно назвати дочку Микити по батькові українською

В утворенні імен по батькові українською мовою часто допускаються помилки

Нещодавно для українців змінили правила правопису. Згідно з ними змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як правильно утворюються патроніми (інша назва імен по батькові — ред.).

Зокрема, це стосується чоловічого імені Микита. "Телеграф" розповідає своїм читачам, як правильно назвати дочку Микити по батькові українською.

Ім’я "Микита" досить поширене в Україні, але не дуже популярне. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 15 тисяч осіб. Однак багато хто з українців досі не знає, як правильно писати по батькові в жіночому роді, — Микитічна, Микитівна чи Нікітічна?

Згідно з даними словника української мови та культури правильно вживати Микитівна. Це жіноче ім'я по батькові.

Приклади вживання:

Олена Микитівна любить чай з печивом.

Дайте Вікторії Микитівні книжку.

Ганна Микитівни не буде присутня на нараді.

Він знайшов Тетяну Микитівну.

Зверніть увагу, що не варто казати "Нікітішна". Адже ім'я Нікіта є російським. Але в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати по батькові жінку, якщо її тата звати Олег.