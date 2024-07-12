Не "Юра" і точно не "Юрка": як правильно українською звертатися до Юрія та як утворити по батькові

Староукраїнською ім’я звучало як Жюрж

Під час вивчення української мови чимало складнощів може викликати питання відмінювання українських імен, як чоловічих, так і жіночих. Раніше ми розповідали про те, як правильно звертатися до Тетяни українською.

Сьогодні ж розкажемо, як кликати чоловіка на ім'я Юрій. Та спершу трохи про саме ім’я.

Юрій – чоловіче ім'я грецького походження, поширене серед українців, білорусів, росіян та грузинів. Ім'я є прямим відповідником грецького Георгій.

В Україні близько 606 000 носіїв цього імені, що робить його одним з найбільш популярних.

При цьому в українській мові існує ціла низка різноманітних зменшувальних та пестливих форм імені: Юра, Юрко, Юрчик, Юр, Юрась, Юрасько, Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юраш, Юрашко, Юрієчко, Юрійко, Юрцьо, Юрусь, Юрок, Юрик.

Водночас, коли ви хочете погукати Юрія, то необхідно використати кличний відмінок. Запам’ятайте наступні форми: Юро, Юрко, Юрчику, Юрасю, Юрасько, Юрасику, Юрасенько, Юрасечко, Юрашу, Юрашко, Юрієчку, Юрійко, Юрцьо, Юрусю.

До слова, з відкритих джерел в інтернеті, ми дізналися, що староукраїнською ім’я звучало як Жюрж.

Щодо утворення патронімічних форм імені, то тут можливі виключно два варіанти: Юрійович та Юріївна. Будь-які інші покручі, на кшталт, Юр’євич, Юрієвна, Юрієвич або Юр’ївна чи Юр’євна граматично неправильні.

Проте, варто зауважити, що в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, бо фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською звертатись до Данила. Запам’ятайте, Данііл — це для росіян.