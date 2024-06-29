Забудьте про "Даніловну" та "Даниловну": як правильно в українській мові назвати по батькові доньку Данило

Якщо запам’ятати просте правило, то помилки не виникатимуть

Часто в українській мові виникають складнощі з правильним написанням по батькові. Багатьом складно правильно чергувати приголосні літери та намагаються вимовити по батькові так, як у російській мові. Але це велика помилка, яку в жодному разі не можна допускати.

Наприклад, мало хто знає, як правильно утворити по батькові від імені Данило — Даніловна, Данилівна, Даниловна. "Телеграф" розібрався, який із цих варіантів правильний.

По батькові використовують в офіційних документах, а там помилок допускати не можна. Тому важливо знати, як утворюються по батькові і як правильно їх писати. Відповідно до норм української мови, жіночі по батькові утворюються за допомогою додавання до імені суфікса -івна або -ївна. Наприклад: Миколаївна, Кузьмівна, Іллівна. Отже, правильно говорити Данилівна, але ніяк не Данілівна, Даниловна та інше.

Але важливо зазначити, що при написанні імені або по батькові в офіційних документах потрібно використовувати той варіант, який зазначений у паспорті чи свідоцтві про народження, навіть якщо він суперечить нормам української мови. В іншому випадку можуть бути юридичні наслідки.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно вимовляти по батькові від імені Олег. В українській мові немає варіантів "Ольгівна" та "Олегіївна".