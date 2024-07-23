Вовсе не "Валерівна": как правильно по-украински произносить отчество дочери Валерия
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Важно знать правило
В украинском языке нередко возникают сложности с правильностью произношения и написания некоторых отчеств. Многие ошибочно пытаются произнести их по правилам русского языка, но такой подход в корне неверен и может привести к серьезным искажениям.
Важно избегать этой распространенной ошибки и уделять особое внимание правильному произношению отчеств. "Телеграф" рассказывает, как правильно по-украински звучит отчество дочери Валерия.
По правилам украинского языка, при образовании отчеств женского рода от имен, заканчивающихся на согласную "й" используется суффикс "ївн(а)". Поэтому — Валерій – Валеріївна, Андрій – Андріївна.
Таким образом, варианты "Валерівна" и "Валерьївна", которые нередко можно услышать, являются ошибкой. "Валеріївна" – единственный правильный вариант произношения и написания этого отчества на украинском языке.
- Олена Валеріївна запросила нас у гості.
- Передайте запрошення Галині Валеріївні.
- Піду в кіно з Ольгою Валеріївною.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински звучит имя Илья и отчество его детей.