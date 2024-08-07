Досить плутати ці слова: правильно "ставити" чи "задавати" питання українською

Є одне правило, яке просто варто запам’ятати

Українці нерідко використовують такі словосполучення як "задавати питання" та "ставити питання". Однак один із цих варіантів вважається неправильним.

У словах "ставити" і "задавати" різні сенси, тому слід їх розрізняти, щоб не допускати помилок у своїй мові. Про це пише "Освіта 24".

Зазначається, що фраза "задавати питання" є неправильною. Так казати не варто. У цьому випадку ми говоримо "ставити питання" або "питати".

Відомий український вчитель Олександр Авраменко наголосив, що "задавати" можуть, наприклад, домашнє завдання. А питання можна "ставити" українською мовою.

Він також пояснив, різницю у вживанні слова "харчування" або "запитання".

"Правильно сказати і "поставити питання , і "поставити запитання". Але у значенні проблеми чи справи, яку треба вирішити, слід вживати лише слово "питання". Зверніть увагу: "підняти питання", але в жодному разі не "запитання", — сказав вчитель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим в українській мові замінити словосполучення "кухоль кави". Річ у тому, що так говорити неправильно, адже слова "кухоль" немає в українській.