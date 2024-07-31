Досить говорити "велике дякую": як правильно висловити подяку українською

В українській мові є маса синонімів

При переході українською мовою люди іноді припускаються помилок. Ми вже розповідали, як правильно вибачатися українською, тепер поговоримо про подяку.

Часто в українській мові "проскакує" вираз "велике дякую". Проте насправді воно неправильне, зазначає відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці. Він розповідає, як правильно висловлювати подяку.

Мовник розповідає, що "велику дякую" використовувати не можна.

"Часто натрапляю у соцмережах на етикетну форму "велике дякую". Цей вислів помилковий з погляду граматики. Ви запитаєте, чому? А ось чому. Дякувати – це дієслово, що означає дію. Наприклад, що робити – ходити, спати, дякувати. З дієсловами прикметники не поєднуються. Ви ж не скажете "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати". Виходить набір слів", — зазначає Авраменко.

Він пояснив, що прикметники поєднуються з іменниками. Наприклад, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність". Тому правильно використовувати не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" або "дуже вдячний".

Раніше "Телеграф" писав, як правильно погодитися українською мовою. Також ми розповідали, як правильно вітатися українською мовою.