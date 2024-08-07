Хватит путать эти слова: правильно "ставити" или "задавати" питання на украинском

Есть одно правило, которое просто стоит запомнить

Украинцы нередко используют такие словосочетания как "задавати питання" и "ставити питання". Однако один из этих вариантов считается неправильным.

В словах "ставити" и "задавати" разные смыслы, потому следует их различать, чтобы не допускать ошибок в своей речи. Об этом пишет "Освіта 24".

Отмечается, что фраза "задавати питання" — неправильная. Так говорить не стоит. В этом случае мы говорим "ставити питання" или "питати".

Известный украинский учитель Александр Авраменко подчеркнул, что "задавати" могут, например, домашнее задание. А вопросы можно "ставити" в украинском языке.

Он также объяснил, разницу в употреблении слова "питання" или "запитання".

"Правильно сказать и "поставити питання", и "поставити запитання". Но в значении проблемы или дела, которое надо решить, следует употреблять только слово "питання". Обратите внимание: "підняти питання", но ни в коем случае не "запитання",- сказал учитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.