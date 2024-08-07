Укр

Хватит путать эти слова: правильно "ставити" или "задавати" питання на украинском

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа"

Есть одно правило, которое просто стоит запомнить

Украинцы нередко используют такие словосочетания как "задавати питання" и "ставити питання". Однако один из этих вариантов считается неправильным.

В словах "ставити" и "задавати" разные смыслы, потому следует их различать, чтобы не допускать ошибок в своей речи. Об этом пишет "Освіта 24".

Отмечается, что фраза "задавати питання" — неправильная. Так говорить не стоит. В этом случае мы говорим "ставити питання" или "питати".

Известный украинский учитель Александр Авраменко подчеркнул, что "задавати" могут, например, домашнее задание. А вопросы можно "ставити" в украинском языке.

Он также объяснил, разницу в употреблении слова "питання" или "запитання".

"Правильно сказать и "поставити питання", и "поставити запитання". Но в значении проблемы или дела, которое надо решить, следует употреблять только слово "питання". Обратите внимание: "підняти питання", но ни в коем случае не "запитання",- сказал учитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.

Теги:
#Украина #Украинский язык #Правила #Александр Авраменко