Досить говорити "пока": як правильно прощатися українською

Є безліч варіантів попрощатися

Сьогодні багато хто переходить українською мовою і намагається розмовляти правильно. Ми вже розповідали, як правильно вітатись, тепер же поговоримо про прощання.

Правильно попрощатися українською можна різними способами, залежно від ситуації та особливостей зустрічі. "Телеграф" розповість про найпопулярніші варіанти.

Перший тип прощання - це вираз надії на майбутній контакт:

До побачення!

Побачимося!

До зустрічі!

Зустрінемося!

До зв’язку!

Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Поспішаємо!

Здзвонимося!

Другий тип — це позитивні побажання на майбутнє:

Хай/хай щастити!

Найкращого!

Будьте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Також існують чисті вирази прощання або їх заперечення:

Проща(ва)й (те)!

Не прощаємось! Сказавши "не прощаємося!", люди мають на увазі, що наступна зустріч буде досить швидкою, часто того ж дня.

У неформальному спілкуванні можна попрощатися "Бувай". Воно використовується переважно у розмовній мові.

Слово "Поки" для прощання використовувати не слід. Це росіянізм.

Раніше ми писали, чому не варто "Приносити вибачення". Просити вибачення українською треба по-іншому.

Також "Телеграф" писав, як правильно погодитися українською мовою. Є кілька варіантів.