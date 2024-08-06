Ніякої "кружки кави": як правильно казати українською, щоб не тягнути слово з російської

Позбавтесь поширеної помилки

Деякі росіянізми настільки сильно вплелись у мовлення народу, що у багато українців досі їх використовують у побуті та навіть не бачать у цьому помилку. Запам’ятайте, ніякої "кружки кави"!

В українській мові цей посуд має безліч синонімів. Проте серед них точно немає слова "кружка". У цьому питанні розібрався "Телеграф".

Як правильно українською сказати "кружка"

Найчастіше використовується слово "чашка". Це правильний термін, бо він знаходиться у "Словнику української мови".

"Чашка ― невелика посудина (частіше з вушком), переважно з фарфору, фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої", ― йдеться у словнику.

Досить часто зустрічається інше слово ― "кухоль". Але з такої посудини навряд вип’єте кави вдома, хіба що у польових умовах.

"Кухоль ― металева або череп'яна посудина з ручкою для пиття", ― йдеться у словнику.

Зазначимо, що зараз кухлем називають великий скляний посуд. Зазвичай у ньому подають пиво.

На порталі "Горох" перелічені синоніми до слова "чашка". У переліку ви точно знайдете нове улюблене слово замість звичної "кружки":

філіжанка;

горнятко;

чаша;

горня;

чашечка;

черепок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно українською перепрошувати. Це важливо знати та практикувати, аби мати хороші стосунки з оточуючими та виглядати грамотною людиною.